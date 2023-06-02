«إكسترا نيوز»: نمو الأجور يتباطأ فى الشركات الأمريكية «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وأشار التقرير إلى أن نمو التوظيف بالشركات الأجنبية خلال الشهر الماضى تجاوز جميع التوقعات، مما يُسلط الضوء على استمرار دعم سوق العمل القوية فى الاقتصاد.
وارتفعت كشوف الأجور فى القطاع الخاص بـ278 ألف وظيفة، بعد زيادتها الملقحة فى إبريل بواقع 291 ألف وظيفة، وفقًا للأرقام التى نشرها معهد أبحاث "ADP" بالتعاون مع مختبر ستانفورد للاقتصاد الرقمى.
وقاد قطاعا الترفيه والضيافة، زيادة التوظيف فى مايو، كما زادت قطاعات التعليم والبناء والتجارة والنقل أيضًا لعدد الموظفين، حيث تركزت الزيادات فى الشركات التى يقل عدد موظفيها عن 500 موظف، بينما كانت المنطقة الوحيدة التى فقدت وظائف هى جنوب البلاد.
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