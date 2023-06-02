العالم اليوم - فيديو.. عشرات القتلى في تصادم قطارين في الهند

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. عشرات القتلى في تصادم قطارين في الهند من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 يونيو 2023 08:18 مساءً - أفادت تقارير إعلامية بأن 50 شخصا لقوا حتفهم ونقل 300 إلى المستشفيات في الهند بعد خروج قطار ركاب عن مساره واصطدامه بقطار بضائع في منطقة بالاسور بولاية أوديشا اليوم الجمعة.

وغرد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تويتر اليوم الجمعة، قائلا إن عمليات الإنقاذ مستمرة في الموقع ويجري تقديم "كل المساعدة الممكنة" للمتضررين.

وتشير التقارير الأولية في وسائل الإعلام المحلية إلى أن حوالي 200 راكب يُخشى أن يكونوا محاصرين في حافلات القطار المقلوبة.

وقال مكتب مفوض الإغاثة الخاصة إن الفرق هرعت إلى الموقع لإجراء عمليات البحث والإنقاذ.