العالم اليوم - الرئيس المصري وأمير قطر يطلقان مبادرة لدعم الشعب السوداني

انتم الان تتابعون خبر الرئيس المصري وأمير قطر يطلقان مبادرة لدعم الشعب السوداني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 يونيو 2023 08:18 مساءً - اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الجمعة، على إطلاق مبادرة لدعم الشعب السوداني.

وجاء في بيان للرئاسة المصرية: "أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما في السودان".

‎وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن "الزعيمين شددا خلال الاتصال على أهمية العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الإنسانية بالسودان، وتسهيل انسياب المساعدات الإغاثية وتجنيب المدنيين تداعيات القتال".

وأضاف: "وفي ذلك الإطار، اتفقا على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السوداني، تهدف للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة الراهنة على الأشقاء السودانيين، خاصة اللاجئين، من خلال تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم، على أن تتولى الجهات المعنية في الدولتين وضع الأطر والآليات التنفيذية ذات الصلة".