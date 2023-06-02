القاهرة الإخبارية.. بريطانيا تجدد دعمها لانضمام أوكرانيا لـ «الناتو»

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزير الدفاع البريطانى بن والاس، جدد دعم بلاده انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسى «الناتو»، منوهًا بأن «الطريق مفتوح» أمامها لتقدم على ذلك، لكنه أشار إلى أن الواقع السياسى قد يبطئ سير العملية، وذلك على هامش اجتماعات حوار «شانجرى –لا»، الذى عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» جزءً منه.





وزير الدفاع البريطانى أكد أنه من غير الممكن إضافة دول لعضوية الحلف فى خضم حرب، وأن الطريق للمضى قدمًا هو مواصلة مساعدة وتسليح أوكرانيا من أجل أمنها فى الأجلين القصير والطويل، مضيفًا: "أفضل شيء يمكن أن نفعله لمساعدة أوكرانيا حاليًا هو مساعدتها لتهزم روسيا، بعد ذلك هو أن نضمن أنها مستعدة وقادرة وصامدة".

وتُعد عضوية أوكرانيا المحتملة مطروحة على جدول أعمال قمة مقبلة للحلف فى ليتوانيا، فى يوليو المقبل، وذلك ردًا على تصريحات الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، الذى قال إن بلاده تريد «قرارًا واضحًا» بشأن ضمّها للحلف فى تلك القمة.

فيما قال وزير الدفاع البريطانى، إن العمل جارٍ أيضًا لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، موضحًا أن مثل تلك الضمانات قد تتراوح من اتفاقات دفاع مشتركة إلى تزويدها بالأسلحة والذخيرة.