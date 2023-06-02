باحث سياسى: الجيش السودانى طوَّر أنظمته الدفاعية رغم العقوبات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأكد الكاتب السودانى، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العقوبات التى فرضتها الخزانة الأمريكية على الجيش السودانى ليست بجديدة، حيث إنَّ القوات المسلحة السودانية باتت تطور من أنظمتها الدفاعية فى ظل تلك العقوبات، أى يمكن القول إن العقوبات الأمريكية لم تؤثر على قوة الجيش السودانى.

وأضاف فى حديثه، أنه كان الأجدر بالولايات المتحدة الأمريكية توفير المساعدات الإنسانية والطبية للشعب السودانى، مع محاولة الوصول لاتفاق بين الجيش السودانى والدعم السريع لوقف إراقة الدماء.

وتابع: "القوات المسلحة السودانية طورت من ذاتها بالرغم من الحصار الذى فرضته أمريكا على هيئة عقوبات".