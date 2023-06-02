"بكمين ناجح".. مقتل 3 إرهابيين في كركوك
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الجمعة، عن مصرع ثلاثة ارهابيين بعملية نوعية في جبال حمرين.
ونقل المركز الخبري الوطني العراقي عن جهاز مكافحة الإرهاب في بيان له، القول: إنه "استناداً لتوجيهات القائد العام للقواتِ المسلحة محمد شياع السوداني، خلال زيارته يوم أمس الى جهازِ مكافحةِ الإرهاب بتنفيذ عمليات نوعية مباغتة وسريعة وبإشرافٍ مباشر لرئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي".
وأضاف البيان: إن "الجهازُ وبكمين محكم قتل ثلاثة إرهابيين من عصابات (داعش) الإرهابي كانوا يرتدون أحزمة ناسفة في محافظة كركوك جبال حمرين".
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