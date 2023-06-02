القاهرة الإخبارية.. بنود اتفاق سقف الدين الأمريكى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وسلَّط الإنفوجراف الضوء على حجم سقف الدين الحالى الذى وصل إلى 31.4 تريليون دولار، وشملت بنود الاتفاق الحد من الإنفاق العسكرى إلى 886 مليار دولار وسترتفع إلى 895 فى 2025، بالإضافة إلى الحد من الإنفاق غير العسكرى إلى 704 مليارات دولار سترتفع إلى 711 فى 2025.

وتضمنت البنود تعليق سقف الدين حتى يناير 2025، وتحويل 20 مليار دولار إلى أموال غير دفاعية فضلا عن إلغاء 1.4 مليار دولار من تمويل مصلحة الضرائب، كما ألغت الاتفاقية 28 مليار دولار من أموال الإغاتة غير المنفقة لـ "كوفيد 19".