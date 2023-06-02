50 قتيلاً و300 جريح في تصادم قطارين بالهند
لقى 50 شخصا مصرعهم ، فيما أصيب 300 آخرين، بعد خروج قطار ركاب عن مساره واصطدامه بقطار بضائع في منطقة بالاسور بولاية أوديشا الهندية.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على حسابه بتويتر، اليوم الجمعة، إن عمليات الإنقاذ مازالت مستمرة في موقع الحادث.
وذكر المتحدث باسم وزارة السكك الحديد، أميتاب شارما، أن بعض قطع محطمة من القطار الذي خرج عن القضبان سقطت على مسار مجاور وصدمها قطار ركاب آخر قادم من الاتجاه المقابل.
وقالت وكالة أنباء " رويترز " إن قطار كورومانديل لإكسبريس كان في طريقه من هوراه في ولاية غرب البنغال إلى شيناي، عاصمة ولاية تاميل نادو جنوبا.
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