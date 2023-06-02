العالم اليوم - العراق: تحالف أوبك+ أثبت أنه يقرأ السوق بالشكل الصحيح

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 يونيو 2023 10:19 مساءً - قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، الجمعة، إن تحالف أوبك+ لن يتردد في اتخاذ أي قرار يحقق مزيدا من التوازن في سوق النفط، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف حيان، أن تحالف أوبك+ أثبت أنه يقرأ السوق بالشكل الصحيح.

ومن المقرر أن يجتمع تحالف "أوبك+" يوم الأحد في فيينا. وقال مصدران من التحالف لوكالة رويترز، الجمعة، إنه من المستبعد أن يشهد الاجتماع إقرار مزيد من التخفيضات في المعروض النفطي رغم انخفاض الأسعار صوب 70 دولارا للبرميل هذا الأسبوع، لكن مصدرا ثالثا قال إن نتيجة الاجتماع لا تزال غير واضحة.

تضخ أوبك+، التي تضم أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، نحو 40 بالمئة من الإنتاج العالمي، مما يعني أن لقراراتها تأثيرا كبيرا على أسعار النفط.

ومع تدهور التوقعات الاقتصادية، تعهد العديد من أعضاء أوبك+ في أبريل بتخفيضات طوعية تبدأ من مايو، ويأتي هذا علاوة إلى خفض بمقدار مليوني برميل يوميا تم الاتفاق عليه العام الماضي.

وساعد الإعلان المفاجئ في أبريل في ارتفاع أسعار النفط تسعة دولارات للبرميل متجاوزة 87 دولارا قبل أن يتراجع إلى نحو 75 دولارا اليوم الجمعة، تحت ضغط المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب.

وفي الأسبوع الماضي، قال الأمير عبد العزيز إنه سيبقي البائعين على المكشوف "متألمين" ودعاهم إلى "الحذر"، وهو ما فسره العديد من مراقبي السوق على أنه تحذير من تخفيضات إضافية للإمدادات.

لكن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قال في وقت لاحق إنه لا يتوقع أي خطوات جديدة من أوبك+ في فيينا، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية، قبل أن يعود ويوضح أن موسكو ستعمل مع بقية أعضاء التحالف، على تحديد الأفضل للسوق مع الالتزام بجميع القرارات السابقة.