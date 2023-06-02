العالم اليوم - مقتل أشخاص إثر اصطدام قطار بتوك توك في مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 يونيو 2023 10:19 مساءً - قال مصدر أمني بمديرية أمن البحيرة وآخر طبي بهيئة الإسعاف المصرية، الجمعة، إن ستة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال لقوا حتفهم إثر اصطدام قطار بضائع بمركبة صغيرة بثلاث عجلات (توك توك) في شمال مصر.

وأضاف المصدران أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة شخصين جرى نقلهما إلى مستشفى البحيرة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة. وأوضح المصدران لرويترز أن الحادث وقع لدى عبور التوك توك من مزلقان أبو المطامير في محافظة البحيرة في توقيت خاطئ مما أدى لاصطدام القطار الذي كان متجها إلى الإسكندرية.

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