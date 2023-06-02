العالم اليوم - باكستان تسمح بتجارة مقايضة مع أفغانستان وإيران وروسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 يونيو 2023 11:17 مساءً - قالت وزارة التجارة الباكستانية الجمعة إنها أصدرت أمرا خاصا للسماح بتجارة مقايضة مع أفغانستان وإيران وروسيا في سلع معينة.

يسمح الأمر باستيراد الغاز والبنزين وسلع أخرى من إيران وروسيا بنظام المقايضة.

ويعاني الاقتصاد الباكستاني من وضع صعب بسبب أزمة في ميزان المدفوعات، وتراجع في سعر الصرف، بالإضافة إلى تضخم مرتفع، فيما يحاول إيجاد حل للديون الخارجية الكبيرة.

وأدى التعافي البطيء من فيضانات العام الماضي، إلى نقص في محاصيل ضرورية، ما دفع أسعار الأغذية إلى الارتفاع، فيما تراجعت قيمة الروبية الباكستانية بحوالي 30 بالمئة، أمام الدولار على مدار العام الماضي، ما جعل أسعار السلع المستوردة باهظة للغاية.

وفي مارس الماضي، رفع البنك المركزي الباكستاني، أسعار الفائدة بثلاث نقاط مئوية، لتصل إلى 20 بالمئة، في وقت تعاني البلاد من تحديات اقتصادية هائلة.

كما تراجعت احتياطيات البنك المركزي الباكستاني 74 مليون دولار إلى 4.38 مليار دولار، أي ما يغطي قيمة الواردات لشهر تقريبا، بحسب بيانات صدرت في مايو الماضي.

وتعهدت السعودية بتقديم ملياري دولار لدعم تمويل باكستان هو أحد الشروط الأخيرة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي تشتد حاجة إسلام آباد إليه لتجنب التخلف عن سداد ديون.

وكان صندوق النقد الدولي قد طلب من باكستان الحصول على ضمانات بشأن تمويل خارجي من دول صديقة وشركاء متعددي الأطراف حتى يمول الصندوق فجوة ميزان المدفوعات لهذه السنة المالية التي تنتهي في يونيو.