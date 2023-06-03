بالفيديو : لقطات من حفل زفاف الأمير الحسين في قصر الحسينية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 3 يونيو 2023 12:09 صباحاً - لا يوجد مقالات

دوت الخليج :- جانب من فعاليات حفل زفاف ولي العهد في قصر الحسينية بعمّان . شاهد :

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