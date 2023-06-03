القاهرة الإخبارية.. جيل بايدن السيدة الأولى للبيت الأبيض (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ولدت جيل بايدن فى مدينة هامنتون بولاية نيوجيرسى وتزوجت جو بايدن عام 1977 ثم درست الفنون والأدب ثم التربية. تعد أول سيدة أتعمل بوام كامل خارج البيت الأبيض، كما أنها شاركت فى تأسيس عدد من المؤسسات والمنظمات ثم نالت درجة الدكتوراة فى التعليم بسن الـ 65. وتخصصت فى تعليم الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، وعملت أستاذة للغة الإنجليزية بلية شمال فيرجينيا.

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