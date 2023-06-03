الهند.. ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين إلى 120 قتيلا و850 مصابا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تصادم وقع بين قطارى ركاب بولاية أوديشا بشرق الهند اليوم الجمعة، إلى ما لا يقل عن 120 قتيلًا وإصابة 850 آخرين، وفقًا لما نقلته "رويترز" عن وسائل إعلام هندية.





وقال مسؤولون فى السكك الحديدية إن القطار "كوروماندل إكسبرس" الذى ينطلق من كولكاتا إلى تشيناى اصطدم بقطار ركاب آخر "هوراه سوبرفاست إكسبرس". وأفادت تقارير صحفية فى وقت سابق بأن الحادث وقع بين كوروماندل إكسبرس وقطار بضائع. ولم يصدر تأكيد رسمى حتى الآن بشأن عدد القتلى فى الكارثة، التى وقعت فى منطقة بالاسور بولاية أوديشا. وقال نافين باتنايك رئيس وزراء أوديشا، إن أولوية السلطات هى "نقل الأحياء إلى المستشفيات، وهذا هو شاغلنا الأول". وغرد رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي، على تويتر، اليوم الجمعة، قائلًا إن عمليات الإنقاذ مستمرة فى الموقع ويجرى تقديم "كل المساعدة الممكنة" للمتضررين.

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