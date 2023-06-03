العالم اليوم - بالفيديو..حرائق الغابات تجتاح شرق كندا وإجلاء للسكان في كيبك

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 يونيو 2023 04:23 صباحاً - اضطر نحو عشرة آلاف من سكان مدينة كيبيك في كندا لإخلاء منازلهم يوم الجمعة بعد أن اجتاحت حرائق الغابات المزيد من الأقاليم الكندية فيما يعد أحد أسوأ بدايات موسم حرائق الغابات.

وأعلن رئيس بلدية كيبيك حالة الطوارئ بالمدينة حيث أدت المخاطر من اندلاع حرائق غابات إلى إصدار أوامر بإخلاء المنطقة. وقال وزير الأمن العام في كيبيك فرانسوا بونارديل إنه تواصل مع الحكومة الاتحادية لطلب مساعدة الجيش. وتم نشر القوات المسلحة الكندية في غرب البلاد منذ أوائل مايو وجرى إرسال قوات إلى نوفا سكوشيا يوم الخميس. وجاءت مساعدات أيضا من الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيليندا وجنوب إفريقيا، ومن المتوقع وصول المزيد من المساعدات الأسبوع المقبل.

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