العالم اليوم - لماذا استبعد الشناوي من مواجهة الوداد بنهائي أبطال إفريقيا؟

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 يونيو 2023 05:21 صباحاً - قرر المدير الفني للنادي الأهلي المصري، السويسري مارسيل كولر، استبعاد حارس مرمى الفريق محمد الشناوي، من مواجهة الوداد المغربي، التي تقام يوم الأحد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونقلت صحيفة "الأهرام" عن مصدر في الجهاز الفني بالنادي الأهلي قوله، إن الشناوي يتدرب مع الفريق منذ أربعة أيام بعد أن أنهى برنامجه العلاجي عقب الإصابة التي أبعدته عن المشاركة منذ فترة.

وأضاف المصدر أن كولر عقد جلسة مع الشناوي، وأقنعه بعدم اللعب في مباراة الذهاب مع الوداد، تفاديا لخسارة جهوده في مواجهة العودة، والتي ستقام يوم 11 يونيو بالمغرب.

وأوضحت الصحيفة أن الشناوي لم يمانع الخروج من قائمة الأهلي، وخصوصا في ظل جاهزية علي لطفي ومصطفى شوبير.

وفي تكرار لسيناريو الموسم الماضي، سيواجه الأهلي نظيره الوداد، في نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023.

ونجح الوداد بعبور عقبة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، بالتعادل 2-2 والتأهل بفارق الأهداف خارج الديار، ليضرب موعدا مع الأهلي الذي تأهل بسهولة على حساب الترجي التونسي.

نظام المباراة النهائية

بعد 3 مواسم ماضية، قرر فيها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، إقامة مباراة نهائية واحدة للبطولة، يحدد ملعبها مبكرا، عاد هذا الموسم للنظام القديم.

وفي نسخة هذا العام، سيقام النهائي على مباراتين، في ملعب كل من طرفي النهائي، بنظام الذهاب والإياب.

موعد المباراة النهائية

تم تحديد مواعيد المباراتين من قبل الكاف على الشكل التالي:

- مباراة الذهاب – الأحد 4 يونيو – على استاد القاهرة الدولي.

- مباراة الإياب – الأحد 11 يونيو – ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وفي نسخة 2022، التقى الأهلي الوداد في مباراة نهائية واحدة، على ملعب محمد الخامس، وانتهت لمصلحة بطل المغرب بنتيجة 2-0.