الأمن القومى الروسى يعد إجراءات لمنع محاولات الغرب إثارة أزمة اقتصادية

جدة - نرمين السيد - وأوضح المكتب الصحفى لمجلس الأمن القومى الروسى بمناسبة الذكرى الـ 31 لتأسيسه- فى بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الجمعة- أن "تعزيز السيادة الاقتصادية لروسيا يعتبر أحد الاتجاهات الرئيسية لعمل مجلس الأمن القومى الروسي".
وأضاف البيان أن العمل يركز على وضع الإجراءات الرامية إلى منع محاولات الدول الغربية لإثارة أزمة اقتصادية فى روسيا، تحمل فى طياته مخاطر التوترات الاجتماعية فى البلاد.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين فى المجلس، عن ضرورة بذل كل الجهود اللازمة لمنع خصوم روسيا من زعزعة الوضع داخل البلاد.
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