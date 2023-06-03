البيت الأبيض: واثقون من استعداد أوكرانيا للهجوم المضاد لروسيا

وقال كيربي: "نحن سعداء للغاية لأننا لبينا كافة احتياجات أوكرانيا من أجل الهجوم، أما عن توقيت حدوث هذا الأمر فهو متروك لهم، إلّا أنّنا واثقون من أننا بذلنا قصارى جهدنا وعندما أقول إننا فأنا لا أقصد الولايات المتحدة فقط ".
وشدد كيربى على أن الولايات المتحدة وحلفاءها فعلوا الكثير ومستعدون لمواصلة عمل الكثير فى الأسابيع والأشهر المقبلة.
وكان قد قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ردا على تصريحات أمريكية بشأن إمداد روسيا لجنوب أفريقيا بالأسلحة: “اهتموا بشؤونكم ”.
وكان قد قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن الرئيس جو بايدن أكد ضرورة الاستعداد للعدوان الروسي، موضحًا أن روسيا عملت على انتهاك سيادة وسلامة أراضى عدد من الدول مثل أوكرانيا، حيث انتهكت ميثاق الأمم المتحدة.
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