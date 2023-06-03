بايدن يوقع على قانون اتفاق سقف الدين اليوم السبت

وبعد مفاوضات شاقة، أقر مجلسا الشيوخ والنواب مشروع قانون يُتيح رفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، لتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن سداد التزاماتها بحلول الخامس من يونيو.
وذكر "بايدن" فى كلمته التى ألقاها منذ قليل، أنَّ الميزانية أعطت الأولوية للذين يعتنون بالمرضى من أطباء وممرضين والذين يرعون قدماء المحاربين ولم يوافق على أية اقتطاع خصوصًا فى الرعاية الصحية خوفًا على 20 مليون مواطنًا يتضررون فى حالة خفض الميزانية المخصصة لذلك .
وأشاد بدوره رئيس مجلس النواب الأمريكى كيفن مكارثى وفريقه فى التوصل إلى حلّ للأزمة، وأكد أن سيُجرى تخفيض الميزانية إلى تريليون دولار خلال العامين المقبلين.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 63 صوتًا مقابل 36 للموافقة على مشروع القانون الذى أقره مجلس النواب، يوم الأربعاء، فى الوقت الذى يسابق فيه المشرعون عقارب الساعة بعد أشهر من المشاحنات الحزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين.
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