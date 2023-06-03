العالم اليوم - السودان.. معارك عنيفة غربي الخرطوم بالأسلحة الثقيلة

انتم الان تتابعون خبر السودان.. معارك عنيفة غربي الخرطوم بالأسلحة الثقيلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 يونيو 2023 09:22 صباحاً - ذكرت مصادر سودانية لـ"دوت الخليج"، السبت، أن معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع اندلعت غربي الخرطوم تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة.

وأوضحت المصادر أنه "سمع أصوات قصف مدفعي في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون في ضاحية أم درمان".

ومنذ مساء الخميس حتى صباح الجمعة، وقعت اشتباكات بين طرفي الصراع في السودان بعد تعثر محادثات كانت تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتخفيف حدة أزمة إنسانية، مما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات.

وذكرت وكالة "رويترز " نقلا عن سكان في الخرطوم ومدينة أم درمان المجاورة أن الجيش استأنف الضربات الجوية واستخدم المزيد من المدفعية مع استمرار الاشتباكات في غياب أي مؤشرات على انسحاب قوات الدعم السريع من شوارع المدينة والمنازل التي احتلتها.

وقال شهاب الدين عبد الرحمن (31 عاما) من أحد أحياء جنوب العاصمة "أصبحنا نعاني من الحرب بشدة، ومنذ الصباح هناك أصوات عنيفة، نحن نعيش رعب، هذا كابوس حقيقي".

تعثر المفاوضات