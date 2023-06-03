ارتفاع ضحايا تصادم قطارين فى الهند إلى 288 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وخرج قطار الركاب بنغالور، كلكتا عن مساره جزئيا بعد اصطدامه بقطار ركاب آخر، وانتهى المطاف ببعض العربات على المسارات المجاورة، ما أسفر عن اصطدام قطار سريع من طراز Coromandel Express بالحطام وانحرافه عن مساره.

وتم تنبيه كل المرافق والمستشفيات الطبية فى بالأسور وضواحيها بضرورة الاستعداد لاستقبال الضحايا. وتخشى السلطات من أن يظل العديد من الركاب محاصرين فى العربات المتضررة، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية.

وكانت الحصيلة السابقة، 30 قتيلا و180 مصابا.

وأبدى رئيس الوزراء الهندى، نارندرا مودى، انزعاجه وحزنه نتيجة لتصادم قطارين سريعين فى أوديشا، قائلا: مشاعرى مع العائلات الثكلى، وأتمنى أن يتعافى المصاب قريبًا".

وأشار على تويتر، إلى أنه استعرض مع وزير السكك الحديدية وضع الحادث، مؤكدا أن عمليات الإنقاذ جارية فى موقع الحادث ويتم تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين.