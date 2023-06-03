سول: بعض الدول تتجاهل سلوك بيونج يانج غير القانونى

جدة - نرمين السيد - وفى خطاب له بأحد اجتماعات "شانجرى ـ لا" الأمنية، قال لى جونغ سوب، وزير الدفاع الكورى الجنوبى، إن بعض الدول "تتجاهل سلوك كوريا الشمالية غير القانونى".

وأضاف جونغ سوب: "يُحدث هذا ثغرات فى العقوبات التى فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على كوريا الشمالية".

وكانت الصين وروسيا قد تجاهلوا مناشدة أمريكية إلى مجلس الأمن، أمس الجمعة، للتوحد فى التنديد بكوريا الشمالية بسبب محاولة حديثة لإطلاق قمر صناعى، كما أنهما وجهتا اللوم لواشنطن على تصعيد التوتر فى شبه الجزيرة الكورية.