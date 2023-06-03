العالم اليوم - قتيلان بصفوف الجيش الإسرائيلي في هجوم قرب حدود مصر

انتم الان تتابعون خبر قتيلان بصفوف الجيش الإسرائيلي في هجوم قرب حدود مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 يونيو 2023 11:18 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل جنديين وإصابة اثنين أخرين في "حادث أمني" وقع قرب الحدود الجنوبية لإسرائيل مع مصر.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 4 إسرائيليين أصيبوا بالرصاص في منطقة مسؤولية الفرقة 80، بينما كانت القوات تحاول إحباط أنشطة تهريب في المنطقة.

ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة لمكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى سوروكا بمروحيات عسكرية، فيما حلق الطيران الإسرائيلي في أجواء المكان.

ووقع الحادث الأمني وقع عند معبر "نيتسانا"، الذي أنشئ عام 1982 بعد توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر واستخدم هذا المعبر في بدايته معبرا للمسافرين والمركبات أيضاً.

ومع مرور الوقت، وبسبب الحركة الضئيلة في المعبر تقرر إيقاف عبور المسافرين ومنذ ذلك الحين تحول المعبر إلى نقل البضائع فقط.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الحادث على الحدود المصرية قيد التحقيق.