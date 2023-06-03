وزير الدفاع الإندونيسى يقترح خطة سلام للحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالات أنباء غربية، فقد دعا وزير الدفاع الإندونيسى إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح، واستفتاء تجريه الأمم المتحدة فى المناطق التى وصفها بالأراضى المتنازع عليها.
كما دعا سوبيانتو وزراء الدفاع والعسكريين من مختلف دول العالم المجتمعين فى حوار "شانجرى-لا"، أبرز القمم الأمنية الآسيوية، فى سنغافورة لإصدار إعلان يدعو إلى وقف الأعمال العدائية.
كما اقترح خطة متعددة النقاط، تشمل وقف إطلاق النار "فى المواقع الحالية التى يتمركز فيها الطرفان المتحاربان"، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح بالانسحاب 15 كيلومترا من موقع عمليات كل طرف.
وكان الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو قد زار موسكو وكييف، وعرض الوساطة بين زعيمى البلدين وإحياء محادثات السلام. عندما كان يترأس مجموعة العشرين..
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