مسؤول عسكرى صينى: الولايات المتحدة تؤجج التوترات الإقليمية

جدة - نرمين السيد - وأكد المسؤول العسكرى الصينى، أن بلاده لها السيادة غير المتنازع عليها، على جزر بحر الصين الجنوبى والمياه المجاورة.
والتقى وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن نظيره الصينى لى شانجفو، على هامش "حوار شانجريلا" الأمنى فى سنغافورة، إلا أنه لم يجر بينهما "حوار جوهرى"، وفقا لما ذكره بيان وزارة الدفاع الأمريكية.
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