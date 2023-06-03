«القاهرة الإخبارية»: اشتباكات بين الجيش السودانى والدعم السريع جنوب الخرطوم

جدة - نرمين السيد - وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى حالة تدهور كبير فى الأوضاع الإنسانية بالعاصمة السودانية "الخرطوم". ويشهد السودان اشتباكات ضارية منذ 15 أبريل الماضى، بعدما تحركت قوات الدعم السودانى للانقلاب على الجيش السودانى، فى محاولة للسيطرة على المؤسسات الرسمية للبلاد، ما أدى لوقوع اشتباكات حادة، راح ضحيتها آلاف القتلى والمصابين، إضافة إلى نزوح الملايين من أبناء السودان إلى الدول المجاورة.

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