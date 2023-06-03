الاتحاد الأوروبى: لا يمكننا التوقف عن دعم أوكرانيا عسكريا

جدة - نرمين السيد - وأعلن وزراء دفاع دول الاتحاد الأوربى استعداد دولهم لمواصلة تقديم كل ما يلزم من دعم عسكرى لأوكرانيا.

وفى مؤتمر صحفى، حضره وزراء دفاع الاتحاد الأوروبى فى العاصمة التشيكية براغ، قال جوزيف بوريل، رئيس الشؤون الخارجية بالتكتل، إن الاتحاد الأوروبى يستعد لتقديم حزمة من المساعدات المالية والإنسانية والعسكرية لأوكرانيا.

وأشار إلى أن الاتحاد يعد خطة عسكرية لتدريب الجيش الأوكرانى على الأراضى الأوروبية، بهدف رفع مستوى تصديه "للغزو الروسى" .

ونفى بوريل ما تردد بشأن توقف عن دعم أوكرانيا بالسلاح خلال فترة الصيف، لعدم إجماع وزراء الدفاع على قرار الدعم العسكرى، مبررًا ذلك بأن وزراء دفاع دول الاتحاد لا يمكنهم اتخاذ قرارات ملزمة لجميع الأطراف قبل الحصول على ضوء أخضر من القيادات السياسية للاتحاد.

وشدد بوريل، على أن الاتحاد الأوروبى لن يتوقف عن تقديم الدعم والمساعدات اللازمة لأوكرانيا مهما كلفنا الأمر.