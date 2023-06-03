العالم اليوم - إيران تتحدث عن "تحالف بحري" مع دول خليجية

انتم الان تتابعون خبر إيران تتحدث عن "تحالف بحري" مع دول خليجية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 يونيو 2023 01:20 مساءً - قال قائد القوات البحرية للجيش الإيراني، الأميرال شهرام إيراني، إن بلاده والسعودية و3 دول خليجية أخرى تخطط لتشكيل تحالف بحري يضم أيضا الهند وباكستان، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية السبت.

ونقل عن إيراني قوله إن "دول المنطقة أدركت اليوم أن التعاون فيما بينها هو فقط الذي يحقق الأمن للمنطقة".

ولم يذكر تفاصيل عن التحالف الذي قال إنه سيتم تشكيله قريبا.

وتسعى إيران في الآونة الأخيرة إلى إصلاح علاقاتها المتوترة مع عدة دول خليجية.

وفي مارس، أنهت السعودية وإيران عداء استمر 7 سنوات بموجب اتفاق توسطت فيه الصين، وأكدتا على الحاجة إلى الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي.

وقال إيراني إن التحالف يشمل أيضا دول الإمارات والبحرين وقطر والعراق وباكستان والهند.

واستأنفت الإمارات العلاقات الرسمية مع إيران العام الماضي.