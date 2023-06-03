هزة أرضية بقوة 5.9 ريختر بخليج عدن

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة الأمريكية للمسح الجيولوجى، أن مركز الزلزال كان بعد 184 كيلومترا شمال غربى مدينة بوساسو فى الصومال، و238 كيلومترا جنوب غربى مدينة المكلا اليمنية، دون أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

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