العالم اليوم - روسيا للولايات المتحدة: "شرط" للعودة إلى معاهدة ستارت

انتم الان تتابعون خبر روسيا للولايات المتحدة: "شرط" للعودة إلى معاهدة ستارت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 يونيو 2023 02:17 مساءً - أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن موسكو ستعود إلى الالتزام الكامل بمعاهدة نيو ستارت إذا تخلت واشنطن عن "موقفها العدائي" تجاهها، وفقا لما نقلته وكالات أنباء روسية.

وقالت الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي إنها ستتوقف عن تزويد روسيا ببعض المعلومات المطلوبة بموجب معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة بما في ذلك المعلومات المحدثة عن مواقع الصواريخ والقاذفات، وذلك ردا على "انتهاكات موسكو المستمرة" للمعاهدة.

وقال ريابكوف إن هذه الخطوة لم تكن مفاجئة لموسكو، وإن قرار روسيا تعليق معاهدة نيو ستارت لا يزال ساريا على الرغم من أي إجراءات مضادة.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عنه القول: "بغض النظر عن أي إجراءات أو إجراءات مضادة من الجانب الأميركي، فإن قرار تعليق معاهدة ستارت لم يتزعزع".

وأضاف: "شرطنا للعودة إلى إعادة تفعيل المعاهدة بالكامل هو أن تتخلى الولايات المتحدة عن موقفها العدائي بالأساس تجاه روسيا".