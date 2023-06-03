مراسل «القاهرة الإخبارية»: الخرطوم تشهد تدهورا فى الأوضاع الإنسانية

وأضاف "الجندى"، خلال رسالة على الهواء مباشرة من أم درمان، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الخرطوم تشهد تحليقا مكثفا للطائرات، بالإضافة إلى قصف مدفعى خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن هذه الأوضاع أدت إلى زيادة حركة النزوح من الخرطوم إلى ولايات أخرى، خاصة نهر النيل والشمالية.
وتسببت الاشتباكات التى تشهدها السودان منذ ما يزيد على شهر، فى مقتل المئات ونزوح ما يقرب من 1.4 مليون شخص من ديارهم، من بينهم 350 ألف شخص عبروا الحدود إلى بلدان مجاورة، وقبل أيام، علقت القيادة العامة للجيش السودانى المشاركة فى مفاوضات جدة بشأن وقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانى.
يذكر أن المحادثات بين طرفى النزاع بدأت فى أوائل مايو المنصرم، وأسفرت عن التوصل إلى إعلان مبادئ ينص على الالتزام بحماية المدنيين، فضلا عن اتفاق بين الطرفين على وقف إطلاق النار لفترتين قصيرتين.
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