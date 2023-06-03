العالم اليوم - أسوأ حوادث القطارات في السنوات العشر الماضية في العالم

انتم الان تتابعون خبر أسوأ حوادث القطارات في السنوات العشر الماضية في العالم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 يونيو 2023 03:22 مساءً - يُعد حادث القطار الذي أودى بحياة 288 شخصاً على الأقل الجمعة في الهند من أسوأ كوارث السكك الحديد في العالم خلال السنوات العشر الماضية.

- 2023 في اليونان -

في 28 فبراير 2023، أدى اصطدام مقدمة قطار شحن بمقدمة قطار ركاب كان يربط بين أثينا وسالونيكي (شمال) إلى مصرع 57 شخصاً، في أسوأ حادث سكة حديد شهدته اليونان على الإطلاق.

- 2022 في جمهورية الكونغو الديموقراطية -

في 10 مارس 2022، خرج قطار شحن يقل مهاجرين سريين عن سكته في مقاطعة لوالابا، جنوب شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، مما أسفر عن مقتل 75 شخصاً على الأقل وإصابة 125 آخرين.

- 2021 في باكستان -

لقي ما لا يقل عن 63 شخصاً حتفهم في 7 يونيو 2021، في خروج قطار عن مساره تلاه اصطدام مع قطار ركاب آخر في جنوب باكستان.

- 2021 في تايوان -

في 2 أبريل 2021، قُتل ما لا يقل عن 49 شخصًا وأصيب 200 عندما اصطدم قطار يقل حوالي 500 راكب بشاحنة تابعة لورشة بناء انزلقت من جسر بالقرب من مدينة هوالين الساحلية في شرق تايوان. والحادث هو أسوأ كارثة قطار شهدتها الجزيرة في العقود الأخيرة.

- 2019 في باكستان -

أودى حريق اندلع في قطار ركاب بحياة 75 شخصًا على الأقل في 31 أكتوبر 2019 في وسط باكستان. وشكل الحجاج الذين كانوا يتوجهون لحضور تجمع ديني أغلب الضحايا. ويُعزى الحادث إلى انفجار عرضي لأسطوانات الغاز.

- 2018 في الهند -

اصطدم قطار بمصلين تجمعوا لحضور مهرجان هندوسي في ولاية البنجاب الشمالية في 19 أكتوبر 2018، مما أسفر عن مقتل نحو 60 شخصًا وإصابة 90 آخرين. كان الحشد على مسار سكة القطار لمشاهدة عرض للألعاب النارية.

- 2016 في الهند -

أدى خروج قطار يقل حوالى الفي شخص عن مساره في 20 نوفمبر 2016 في ولاية أوتار براديش (شمال) إلى مقتل 146 شخصًا وإصابة نحو 180.

انحرفت المقطورات الـ 14 عن المسار بالقرب من بلدة كانبور.

- 2016 في الكاميرون -

في 21 أكتوبر 2016، خرج قطار يربط بين ياوندي ومدينة دوالا الساحلية عن مساره بالقرب من بلدة إسيكا (وسط)، مما أسفر عن مقتل 79 شخصًا وإصابة نحو 600.

وخلص التحقيق إلى أن سبب الحادث يعود إلى "السرعة المفرطة".

- 2014 في جمهورية الكونغو الديموقراطية -

خرجت قافلة بضائع تقل مئات الأشخاص عن مسارها في 22 أبريل 2014 في كاتانغا، في جنوب شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

واشارت حصيلة رسمية لفترة طويلة إلى مقتل 74 شخصا وإصابة 163، لكن وكالة الأنباء الحكومية تحدثت بعد شهر عن مقتل 136 شخصاً.

- 2013 في اسبانيا -

خرج قطار بلغت سرعته 179 كم/ساعة في منحدر عال على بعد كيلومترات من سانتياغو دي كومبوستيلا (شمال غرب)عن مساره في 24 يوليو 2013. وقضى في الحادث 80 شخصاً وجرح نحو 180.