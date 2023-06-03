العالم اليوم - أسنسيو يعلنها: اتخذت القرار الصعب

انتم الان تتابعون خبر أسنسيو يعلنها: اتخذت القرار الصعب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 يونيو 2023 04:20 مساءً - أكد ماركو أسنسيو، السبت، رحيله عن ريال مدريد الإسباني بنهاية عقده في 30 يونيو الجاري، وسط تكهنات بإمكانية انتقاله إلى باريس سان جرمان الفرنسي الموسم المقبل.

وقال المهاجم الدولي الأعسر على منصات التواصل الاجتماعي: "حان الوقت بالنسبة لي لكي اتخذ قرارا صعبا. قررت سلك اتجاه جديد في مسيرتي مع أهداف جديدة".

واعتبر أسنسيو الذي انضم إلى فريق العاصمة عام 2014 أن اللعب في صفوف ريال مدريد كان حلم طفولة، واستمتع لأنه حصل "على هذا الامتياز بتحقيق هذا الحلم على مدار كل هذه السنوات".

وأصدر ريال مدريد بيانا شاكرا فيه جهود لاعبه، بقوله "يود ريال مدريد التعبير عن امتنانه وتعلقه بماركو أسنسيو اللاعب الذي دافع عن شعار النادي على مدى 7 مواسم".

وأشار النادي إلى أن اللاعب "دخل تاريخ نادينا لأنه كان جزءا من تشكيلة شهدت إحدى الحقبات الأكثر مجدا لنا".

وحاز أسنسيو (27 عاما) في صفوف الفريق الملكي 17 لقبا، من بينها دوري أبطال أوروبا 3 مرات وخاض في صفوفه 285 مباراة، سجل خلالها 61 هدفا.