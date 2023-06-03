جدة - نرمين السيد - يؤدى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، اليمين الدستورية لولاية جديدة تمتد خمس سنوات، بعد فوزه فى جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة الأسبوع الماضى، وسيعلن فى وقت لاحق أعضاء حكومته التى من المتوقع أن تكون مؤشرًا على تغيير فى برنامجه الاقتصادى غير التقليدى، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".





وحصل أردوغان، أطول زعماء تركيا بقاء فى السلطة، على 52.2% من الأصوات فى جولة الإعادة فى 28 مايو الماضى، وجاءت النتيجة على عكس توقعات معظم استطلاعات الرأى، وحقق الفوز على الرغم من أزمة غلاء المعيشة التى كان يُعتقد أنها أضعفت فرصه، وانعقد البرلمان الجديد، أمس الجمعة، وسيبدأ أردوغان فترة ولايته الجديدة رسميًا بأداء اليمين اليوم. يلى ذلك حفل فى القصر الرئاسى، يحضره مسؤولون رفيعو المستوى من 78 دولة ومنظمة دولية، من بينهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية»: أردوغان يؤدى اليمين الدستورية لولاية جديدة اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.