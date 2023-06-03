شاهدوا التفاصيل الكاملة لمراسم عقد قران الامير الحسين على الاميرة رجوة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 3 يونيو 2023 05:05 مساءً - دوت الخليج :- شهد قصر زهران العامر، اليوم الخميس، عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على سمو الأميرة رجوةُ الحسين.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله في استقبال أصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات، وذوي سمو الأميرة رجوةُ الحسين وأفراد من عائلة السيف. شاهدوا التفاصيل الكاملة لمراسم عقد قران ولي العهد الامير الحسين على الاميرة رجوة الحسين . فيديو :

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