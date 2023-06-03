العالم اليوم - أنشيلوتي يتحدث عن بنزيمة: لا شكوك لدينا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 يونيو 2023 05:18 مساءً - أكد المدير الفني لريال مدريد الإسباني كارلو انشيلوتي، أن "لا شكوك" لديه فيما يتعلق ببقاء المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في صفوف الفريق الملكي الموسم المقبل.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي، السبت، عشية مواجهة فريقه أتلتيك بلباو في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني: "لديه عقد لموسم إضافي، وبالتالي لا شكوك لدينا" حول مستقبله.

وأضاف: "يتعين على أساطير النادي (وبنزيمة من بينهم) الاعتزال في صفوف ريال مدريد. أعتقد أن النادي وأنصاره يفكرون بهذه الطريقة، لكن هناك رأيا أيضا للاعب".

وينتهي عقد بنزيمة مع ريال مدريد في 30 يونيو، لكنه يستطيع تمديد عقده بقرار منه لموسم إضافي سيكون الخامس عشر له في صفوف الفريق الملكي بفضل الكرة الذهبية التي حصل عليها العام الماضي، وذلك بموجب بند في عقده الأصلي.

وذكرت صحف إسبانية في وقت سابق، أن بنزيمة (35 عاما) تلقى عرضا مغريا من الدوري السعودي، فيما ترك اللاعب الذي أحرز 25 لقبا في صفوف ريال مدريد الباب مفتوحا أمام جميع الاحتمالات حول مستقبله، وسط تقارير أشارت إلى إمكانية انتقاله إلى نادي اتحاد جدة السعودي في الأيام الاخيرة.

وقال بنزيمة خلال حفل تكريم أقامته صحيفة "ماركا" الرياضية على شرفه الخميس: "لماذا التحدث عن مستقبلي. أنا في مدريد. الذين يتحدثون (بشأن انتقاله) يوجدون على الإنترنت، والإنترنت ليس الحقيقة".