العالم اليوم - أسهم الإمارات تضيف 27 مليار دولار لرأسمالها السوقي في 5 أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 يونيو 2023 05:18 مساءً - أضافت أسواق الأسهم الإماراتية ما يربو على 100 مليار درهم (حوالي 27.3 مليار دولار) لرأسمالها السوقي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، مدعومة بزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.

وتعززت القيمة السوقية للأسواق بأربعة إدراجات جديدة خلال الخمسة أشهر الأولى، شملت "أدنوك للغاز" و"بريسايت" لحلول الذكاء الاصطناعي في سوق أبوظبي، وإدراج "إم بي إم إي" كأول شركة تكنولوجيا مالية يتم إدراجها في منصة "نمو" بسوق أبوظبي، بالإضافة إلى إدراج أسهم "الأنصاري" للخدمات المالية في سوق دبي المالي، فيما شهد سوق أبوظبي إدراجاً جديداً لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" مع مطلع يونيو الحالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.206 تريليون درهم (870 مليار دولار) في نهاية العام الماضي إلى 3.307 تريليون درهم (900 مليار دولار) بنهاية مايو الماضي، موزعة بواقع 2.685 تريليون درهم (730 مليار دولار) للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و621.5 مليار درهم (169 مليار دولار) للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 188 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، توزعت بواقع 152.6 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و35.4 مليار درهم في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على نحو 41.5 مليار سهم منها 23.6 مليار سهم في سوق أبوظبي و17.8 مليار سهم في سوق دبي، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 2.04 مليون صفقة في السوقين.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنهاية الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي عند مستوى 9232.89 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9406.57 نقطة، وارتفع مؤشر السلع الاستهلاكية بنحو 21.5 بالمئة والعقار بنسبة 14 بالمئة والاتصالات 0.93 بالمئة والطاقة 0.85 بالمئة.

وصعد في سوق أبوظبي "أمريكانا" بنسبة قاربت 39.4 بالمئة و"أغذية" 22.6 بالمئة و"أدنوك للحفر" 21.8 بالمئة و"الدار" 15.1 بالمئة و"موانئ أبوظبي" 14.3 بالمئة و"أدنوك للغاز" 10 بالمئة و"أبوظبي الإسلامي"9.77 بالمئة و"الياه سات" 2.4 بالمئة و"بروج" 2.4 بالمئة.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بأكثر من 48 مليار درهم، تلاه "الفا ظبي" بنحو 12.8 مليار درهم، ثم "ملتيبلاي" 9.5 مليارات درهم، و"أبوظبي الأول" 7.16 مليارات درهم و"الدار" 6.2 مليارات درهم.

وصعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 7.21 بالمئة أو ما يعادل 240.5 نقطة خلال الخمسة أشهر الأولى ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية العام الماضي وصولا إلى 3576.63 نقطة في نهاية مايو الماضي، مع ارتفاع مؤشر قطاع الصناعة 11.5 بالمئة والعقار 10 بالمئة والخدمات 8.3 بالمئة والمالية 6.1 بالمئة.

وارتفع "الإمارات دبي الوطني" 5 بالمئة و"إعمار العقارية" 4.83 بالمئة و"ديوا" 8 بالمئة و"إعمار للتطوير" 19.5 بالمئة و"تيكوم" 8.5 بالمئة و"العربية للطيران" 5.5 بالمئة و"سالك" 24 بالمئة و"دبي للاستثمار" 1.5 بالمئة و"إمباور" 29 بالمئة، فيما حقق "الخليج للملاحة" مكاسب قوية تجاوزت 370 بالمئة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

واستحوذ "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري مستقطباً سيولة بنحو 9.5 مليارات درهم، و"الإمارات دبي الوطني" 3.2 مليارات درهم، و"دبي الإسلامي" 2.8 مليار درهم، و"مصرف عجمان" 2.5 مليار درهم.