العالم اليوم - قصف أوكراني جديد على منطقة روسية.. ومقتل امرأتين

انتم الان تتابعون خبر قصف أوكراني جديد على منطقة روسية.. ومقتل امرأتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 يونيو 2023 05:18 مساءً - أسفر قصف أوكراني جديد استهدف منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، السبت، عن مقتل شخصين على الأقل واصابة اثنين، وفقما أفاد حاكم المنطقة التي تعرضت لقصف كثيف في الأيام الأخيرة.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف في بيان عبر "تلغرام"، إن "امرأتين قتلتا بقصف على قريتين محاذيتين لأوكرانيا.

وتقع القريتان قرب مدينة شيبيكينو التي يسكنها 40 ألف نسمة، التي تتعرض لقصف كثيف دفع مئات من سكانها إلى الفرار هذا الأسبوع نحو بيلغورود، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه.

وأضاف غلادكوف: "منذ الصباح، تتعرض قرى منطقة شيبيكينو لقصف الجيش الأوكراني".

وكان المسؤول المحلي أشار إلى مقتل 5 مدنيين في قصف طال منطقة بيلغورود، الجمعة.

وأكدت موسكو الخميس أنها صدت بسلاحها الجوي ومدفعيتها محاولة هجوم بري على المنطقة مصدره أوكرانيا، وذلك بعد أسبوع من توغل مسلح.