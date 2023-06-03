جيل بايدن: محظوظة بزيارتى لأهرامات الجيزة

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة جيل بايدن، قرينة الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنها محظوظة بزيارة أهرامات الجيزة، وذلك خلال زيارتها مصر والتى تستمر لمدة يومان ضمن جولتها فى الشرق الأوسط.





وكتبت قرينة الرئيس الأمريكى جو بايدن، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "يا لها من طريقة رائعة لبدء اليوم، لقد كنت محظوظًا بزيارة أهرامات الجيزة الرائعة". ووصلت جيل بايدن إلى القاهرة فى زيارة تستمر لمدة يومين، قادمة من دولة الأردن، بعد حضور حفل زفاف ولى عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، والأميرة رجوة الحسين.

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