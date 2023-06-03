ولي العهد يشكر الأردنيين والأصدقاء من مختلف البقاع على مشاركتهم الفرح بزفافه

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 3 يونيو 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- عبر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عن شكره للأسرة الأردنية، والأهل والأصدقاء من مختلف البقاع لمشاركة سموه الفرحة بزفافه.

وقال سموه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام): "أحمد الله الذي منّ علي برجوة، لتكون قرة عيني ورفيقة دربي، وأسأل الله سبحانه أن يحيطنا بالطمأنينة، ويحفظنا بالمودة، ويرزقنا بالذرية الصالحة، ويعيننا على تنشئتها نشأة مؤمنة طيبة تليق بوطننا وأهلنا".

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