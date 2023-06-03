الملك يشكر الشعب الأردني والأشقاء والأصدقاء على مشاركتهم الفرح بزفاف ولي العهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 3 يونيو 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- عبر جلالة الملك عبدالله الثاني، عن شكره لأبناء وبنات الشعب الأردني للمشاركة في زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين.

كما أعرب جلالته، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، عن شكره الموصول للأشقاء والأصدقاء، الذين شاركوا الأسرتين الهاشمية والأردنية الفرح بهذه المناسبة، داعيا الله العلي القدير أن تبقى ديار الأردنيين عامرة بالفرح دائما.

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