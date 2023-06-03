اشتداد المعارك في الخرطوم
تجددت المعارك بين الجيش والدعم السريع اليوم السبت في العاصمة السودانية الخرطوم، وسمع أصوات الاسلحة الثقيلة حول النمطقة الصناعية.
وقالت وسائل اعلام سودانية إن الانفجارات سمعت في المنطقة الصناعية والحِلة الجديدة واللاماب غربي الخرطوم.
كما شهدت مناطق جنوب أم درمان اشتباكات وسُمع دوي انفجار، مترافقا مع تحليق لطائرة عسكرية جنوب غربي المدينة.
وتصاعدت اعمدة الدخان من موقعين وسط الخرطوم البحري.
وفي سياق له علاقة بالشان الانساني، قال مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسودان، إن أكثر من 350 ألف شخص غادروا البلاد بحثا عن الحماية في البلدان المجاورة.
وتقدر الأمم المتحدة عدد السودانيين النازحين واللاجئين، بسبب الحرب بأكثر من مليون و400 ألف شخص.وكالات
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