العالم اليوم - تسديدة "صاروخية" بويمبلي.. مان سيتي يدخل التاريخ بـ13 ثانية

انتم الان تتابعون خبر تسديدة "صاروخية" بويمبلي.. مان سيتي يدخل التاريخ بـ13 ثانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 يونيو 2023 06:22 مساءً - ثوان قليلة استمتع بها مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يفتتح مانشستر سيتي التسجيل ويتقدم، ويواصل هيمنته على الكرة الإنجليزية هذا الموسم.

بعد 13 ثانية من ركلة البداية، تقدم مانشستر سيتي بـ"صاروخية" الألماني إلكاي غوندوغان، في شباك مانشستر يونايتد، ضمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على استاد ويمبلي، السبت.

غوندوغان وفريقه "السيتيزينز" دخلا التاريخ، حيث أصبح "الهدف الصاروخي" الأسرع في تاريخ نهائيات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، البطولة الأقدم في تاريخ كرة القدم.

الهدف جاء بتمريرة بالرأس من البلجيكي كيفن دي بروين، صاحب أعلى عدد من التمريرات الحاسمة في دوريات أوروبا الخمسة الكبرى.

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق "الثلاثية التاريخية"، بالفوز بالبطولات الثلاثة الرئيسية في الموسم، وهم الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.