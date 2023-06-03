جدة - نرمين السيد - وأضافت متحدث باسم الشرطة فى السنغال، أن إجمالى القتلى ارتفع فى يومين من الاحتجاجات التى بدأت يوم الخميس إلى 15 شخصًا.
الاحتجاجات فى السنغال بدأت عندما وجّهت شابة سنغالية تدعى آدى سار، تهمة الاغتصاب والقتل للمعارض السنغالى عثمان سونكو الذى يبلغ من العمر 48 عامًا حين كان يتردد على الصالون الذى تعمل به قبل 3 سنوات.
ووصلت قضية "أدى سار" إلى القضاء السنغالى فى العام التالى للواقعة أى عام 2021، وبالفعل تم استدعاء المعارض الذى رفض أنصاره وخرجوا فى تظاهرات أودت بحياة الكثير من أبناء شعب السنغال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السنغال: 15 قتيلا فى احتجاجات مناهضة للحكومة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.