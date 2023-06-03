السنغال: 15 قتيلا فى احتجاجات مناهضة للحكومة

جدة - نرمين السيد - وأضافت متحدث باسم الشرطة فى السنغال، أن إجمالى القتلى ارتفع فى يومين من الاحتجاجات التى بدأت يوم الخميس إلى 15 شخصًا.

الاحتجاجات فى السنغال بدأت عندما وجّهت شابة سنغالية تدعى آدى سار، تهمة الاغتصاب والقتل للمعارض السنغالى عثمان سونكو الذى يبلغ من العمر 48 عامًا حين كان يتردد على الصالون الذى تعمل به قبل 3 سنوات.

ووصلت قضية "أدى سار" إلى القضاء السنغالى فى العام التالى للواقعة أى عام 2021، وبالفعل تم استدعاء المعارض الذى رفض أنصاره وخرجوا فى تظاهرات أودت بحياة الكثير من أبناء شعب السنغال.