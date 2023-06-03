العالم اليوم - بعد حادث الحدود.. اتصال هاتفي بين وزيري دفاع مصر وإسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 يونيو 2023 09:22 مساءً - أجرى وزير الدفاع المصري محمد زكي اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلى يوآف غالانت، السبت، لبحث ملابسات الحادث الذي وقع على الحدود بين البلدين، وأدى إلى مقتل 3 جنود إسرائيليين وفرد أمن مصري.

وحسب بيان للمتحدث باسم الجيش المصري، قدم زكي واجب العزاء في ضحايا الحادث من الجانبين، وناقش مع غالانت "التنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا". ماذا حدث؟ قالت مصر وإسرائيل إن 3 جنود إسرائيليين وفرد أمن مصريا قتلوا قرب الحدود بين البلدين، السبت، في حادث نادر قال البلدان إنهما فتحتا تحقيقا مشتركا فيه.

قال الجيش الإسرائيلي إن فرد أمن مصريا قتل جنديين إسرائيليين بالرصاص أثناء تأمينهما نقطة عسكرية على الحدود المصرية في ساعة مبكرة من صباح السبت، بعد نجاح القوات في إحباط محاولة تهريب كبيرة ليل الجمعة. أضاف أن فرد الأمن وجنديا إسرائيليا ثالثا قتلا في مواجهة داخل الأراضي الإسرائيلية بعد ساعات من الحادث الأول.

قال قائد القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي إليعازر توليدانو إن الجيش تعامل مع الحادث على أنه هجوم إرهابي، بمجرد معرفته بمقتل الجنديين الإسرائيليين.

أعلن الجيش المصري في بيان مقتل 3 من عناصر التأمين الإسرائيلية وفرد تأمين مصري، خلال تبادل لإطلاق النار، بينما كان الأخير يطارد مجموعة من المهربين عبر الحدود.

قال الجيش الإسرائيلي ومصدران أمنيان مصريان إن مسؤولين من البلدين يحققون في الواقعة بتعاون كامل.

قال توليدانو: "لن نترك أي سؤال من دون حل"، بما في ذلك احتمال أن يكون إطلاق النار مرتبطا بأنشطة التهريب ليل الجمعة.

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