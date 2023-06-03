استشهاد 5 من "الجبهة الشعبية" بغارات إسرائيلية في لبنان (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 3 يونيو 2023 10:07 مساءً - جي بي سي نيوز :- أعلنت "الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين ــــ القيادة العامة"، عن استشهاد خمسة من عناصرها وإصابة عشرة آخرين، في غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم الأربعاء، موقعاً تابعاً لها في منطقة قوسايا، عند الحدود اللبنانية السورية.

وأكد عضو اللجنة المركزية في الجبهة، بدر أحمد جبريل، عن استشهاد خمسة من عناصر الجبهة الشعبية القيادة العامة في غارات إسرائيلية عند الحدود اللبنانية السورية، مؤكدا أن "هذه الجريمة ليست معزولة عن الأحداث الأخيرة المتسارعة على الجبهتين اللبنانية والسورية، وفي إطار التهديدات الصهيونية المتواصلة التي تستهدف قوى المقاومة في داخل وخارج فلسطين".

وأشار إلى أن الاحتلال "يسعى من خلال ارتكاب هذه الجريمة إلى توجيه مجموعة من الرسائل إلى المقاومة، متوهماً أنّه يستطيع من خلالها ردع المقاومة المتنامية، والتي سترد على هذه الجريمة من دون أن ترهبها التهديدات الصهيونية".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا أولية لآثار قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على موقع "الجبهة الشعبية" بالقرب من الحدود السورية اللبنانية.

في المقابل، نفت "إذاعة الجيش الإسرائيلي" صلة الاحتلال بالقصف، مؤكدة أن جيش الاحتلال ليس له علاقة بالغارات على الحدود السورية اللبنانية.

عربي21