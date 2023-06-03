الأردن يحذر من الانعكاسات الخطيرة الناتجة عن عدم تلبية احتياجات أونروا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 3 يونيو 2023 10:07 مساءً - دوت الخليج :- حذر الأردن من الانعكاسات الخطيرة الناتجة عن عدم تلبية احتياجات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) وعدم تمكينها من تنفيذ ولايتها، وأكد على دور الوكالة المفصلي.

وبدأ في نيويورك الجمعة، مؤتمر لمانحي وكالة أونروا التي "استنزفت قدرتها على امتصاص نقص التمويل على مدى عقد من التقشف"، وقالت الوكالة في تقرير، إن أونروا تلقت 33% من متطلباتها المالية في 2023، ولا تزال بحاجة إلى 1.174 مليار دولار.

وقال مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة محمود الحمود خلال المؤتمر، إن الأردن يؤكد على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى حية، وأن دور أونروا مفصلي ولا غنى عنه، خاصة في ظل غياب الأفق السياسي وتفاقم التحديات الاقتصادية المركبة التي تواجه الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف الحمود: نحذر من الانعكاسات الخطيرة الناتجة عن عدم تلبية احتياجات الوكالة المالية وعدم تمكينها من تنفيذ ولايتها والآثار الوخيمة لذلك على الأوضاع الإنسانية للاجئين وعلى أمن واستقرار المنطقة ككل.

ورأى أن دعم أونروا هو دعم لحقوق اللاجئين وخاصة حقهم في الحياة الكريمة، وأكد استمرار الأردن بالتنسيق والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لحشد الدعم السياسي والمالي لأونروا لتمكينها من الاستمرار في أداء مهامها وفقا لتكليفها الأممي.

ودعا الحمود لتوفير الدعم اللازم للوكالة في ظل العجز المالي الكبير وغير المسبوق الذي تعاني منه أونروا، وأكد الحاجة الملحة للتعامل مع هذا العجز بشكل فوري وممنهج بهدف تمكين الوكالة من تقديم خدماتها الأساسية الحيوية وأهمها التعليم والرعاية الصحية المقدمة لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني , وفق المملكة .

كما دعا الحمود إلى أهمية وضع سياسة شاملة ومتكاملة من شأنها ضمان التوفير المستدام لبرامج عمل الوكالة بهدف تمكينها من دعم خدماتها الحيوية.

وشدد على ضرورة العمل بمبدأ الشراكة في تحمل الأعباء ووضع سياسات واستراتيجيات وميزانية يمكن التنبؤ بها عبر خطة تمويلية متعددة السنوات لتتمكن الوكالة من تغطية ميزانياتها البرامجية.

ورفض الحمود أي تغيير على ولاية الوكالة وصلاحياتها وحذر من تبعات استمرار العجز المالي المزمن والتحديات الضاغطة التي تمر بها الوكالة سنويا.

وقال الحمود: ستظل المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها الداعم الأكبر للوكالة واللاجئين الفلسطينيين تكرس جل وكل قدراتها بالعمل مع الشركاء ومع الوكالة لحشد الدعم اللازم لضمان استمرار عملها بشكل فعال.