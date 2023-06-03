العالم اليوم - 7 أهداف مقابل 115 مليون يورو.. ريال مدريد يتخلص من هازارد

انتم الان تتابعون خبر 7 أهداف مقابل 115 مليون يورو.. ريال مدريد يتخلص من هازارد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 يونيو 2023 10:20 مساءً - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، السبت، أن جناحه البلجيكي إدين هازارد سيغادر النادي بعد 4 أعوام كانت مخيبة للتوقعات.

وقال النادي الملكي في بيان: "توصل ريال مدريد وإدين هازارد إلى اتفاق لإنهاء عقده اعتبارا من 30 يونيو 2023"، مستذكرا رقمه القياسي بقميص مدريد وهو 8 ألقاب، من بينها لقب دوري أبطال أوروبا ولقبان في الدوري.

وأضاف أن "ريال مدريد يود أن يعبر عن تعاطفه مع إدين هازارد ويتمنى له ولجميع أفراد أسرته التوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته".

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