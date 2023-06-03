أمريكا تعرب عن قلقها من الاضطرابات فى السنغال

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان على الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية أنها بصفتها صديق وشريك قوى للسنغال، تشعر الولايات المتحدة بالقلق والحزن بسبب العنف والضرر الذى شهدناه فى أجزاء كثيرة من البلاد.
وتابع البيان نتقدم بأحر التعازى لأسر وأصدقاء الذين لقوا حتفهم، ونتمنى الشفاء العاجل والكامل للمصابين.
وأشاد البيان بسجل السنغال القوى فى الحكم الديمقراطى وسيادة القانون والتعايش السلمى شيء يمكن أن يفخر به الشعب السنغالى بحق. وقال "نحث جميع الأطراف على التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية".
يذكر أن الحكومة السنغالية نشرت قوات مسلحة فى داكار غداة مقتل تسعة أشخاص على الأقل خلال أعمال عنف فى عدة مناطق من البلاد بينها العاصمة، بعد الحكم بالسجن على المعارض عثمان سونكو، المرشح لانتخابات الرئاسة فى 2024.
وقد شهدت داكار وعدة مناطق بالبلاد، الخميس، احتجاجات دامية بعد أن حكم القضاء، على سونكو بالسجن عامين بتهمة "إفساد الشباب" وبرأته من اتهامات بالاغتصاب موجهة إليه.
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