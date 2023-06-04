العالم اليوم - زيلينسكي: هجوم صاروخي روسي على دنيبرو يوقع قتلى وجرحى

انتم الان تتابعون خبر زيلينسكي: هجوم صاروخي روسي على دنيبرو يوقع قتلى وجرحى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 يونيو 2023 12:26 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن هجوما صاروخيا روسيا على مدينة دنيبرو، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأكد حاكم منطقة دنيبرو الأوكرانية سيرهي ليساك، أن انفجارا وقع بالقرب من المدينة الواقعة بوسط البلاد يوم السبت، مما ألحق أضرارا بمنزل من طابقين وأصاب 13 شخصا على الأقل وربما يوجد آخرون تحت الأنقاض.

وكتب ليساك على تليغرام يقول إن ثلاثة أطفال كانوا من بين الجرحى.

وانتقلت أجهزة الطوارئ إلى مكان الحادث في إحدى المدن الواقعة شمال دنيبرو وسحبت رجلا من تحت الأنقاض.

وكان زيلينسكي، قد قال السبت، إن بلاده مستعدة لشن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا.

وصرح زيلينسكي لصحيفة وول ستريت جورنال، قائلا: "نعتقد بقوة أننا سننجح".

وأضاف: "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق. لأكون صادقا، يمكن أن يسير بعدة طرق مختلفة تماما. لكننا سنقوم بذلك، ونحن مستعدون".

وتأمل كييف أن يؤدي الهجوم المضاد إلى تغيير مسار الحرب، التي اندلعت مع الاجتياح الروسي لأراضيها قبل 15 شهرا.